Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,255.10
BTC/USDT
101,933.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Serbest bırakılan Filistinli esirler, Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından aileleri ile buluşuyor İsveç’in başkenti Stockholm’de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçının gelirini Gazze'ye bağışladı

Norveç futbol takımı Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e karşı 3-1 kazandıkları maçta elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.

Fatih Erel  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçının gelirini Gazze'ye bağışladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Bodo/Glimt'in UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ocak'ta İsrail ekibi ile Norveç'deki Bodo kasabasında bulunan 8.270 seyirci kapasitesine sahip Aspmyra Stadı'nda oynanan maçtan elde edilen 735 bin Norveç kronunun (2,3 milyon lira) Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanılmak üzere Kızılhaç'a bağışlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Daha önce de söyledik, tekrar söylüyoruz: Glimt, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acılardan ve uluslararası hukuk ihlallerinden sessiz kalamaz ve kalmayacaktır. Aynı zamanda, bu maç öncesinde spor ve siyaset arasında net bir ayrım yapmak neredeyse imkansızken, biz bir futbol kulübüyüz, siyasi bir aktör değiliz." denildi.

İfade özgürlüğünün vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Action Now aracılığıyla Bodo Glimt'e futbol sahasının çok ötesinde gurur yaratan eylemlere katkıda bulunmaya kararlıyız. Şimdi sözlerimizin arkasında eylem olduğunu göstermek istiyoruz. Maccabi Tel Aviv'e karşı oynadığımız iç saha maçından elde ettiğimiz tüm bilet gelirini Kızılhaç'a bağışlıyoruz ve Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanacağız. Toplamı 735.000 Norveç kronudur (2,3 milyon lira) ve hepimizin bağışıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026-2027 yıllarında ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz
Üzerinden 2 yıl geçen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi
Bakan Göktaş, Sivas'ta koruyucu aileyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 24 kişinin naaşı çıkarıldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 24 kişinin naaşı çıkarıldı

Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçının gelirini Gazze'ye bağışladı

Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i transfer etti

Kırklarelispor'u "Beşiktaş heyecanı" sardı

Kırklarelispor'u "Beşiktaş heyecanı" sardı
İsrail'in Gazze Şeridi'nde 471 gün devam eden soykırımında 738 cami ve 3 kilise yerle bir edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 471 gün devam eden soykırımında 738 cami ve 3 kilise yerle bir edildi
İsrail, Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi havaya uçurdu

İsrail, Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi havaya uçurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet