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Bayern Münih, sezonu farklı galibiyetle açtı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 2022-23 sezonunun açılış maçında Bayern Münih, konuk olduğu Eintracht Frankfurt'u 6-1 yendi.

Yunus Kaymaz   | 05.08.2022
Bayern Münih, sezonu farklı galibiyetle açtı

Istanbul

Son şampiyon Bayern Münih, 5. dakikada Joshua Kimmich, 10. dakikada Benjamin Pavard, 29. dakikada Sadio Mane, 35. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapadı.

Ev sahibi ekibin 64. dakikada Randal Kolo ile ağları sarstığı maçta, 19 yaşındaki Musiala 83. dakikada perdeyi kapatan golü kaydetti ve Bavyera temsilcisi sahadan beş farklı galibiyetle ayrıldı.


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