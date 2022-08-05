Bayern Münih, sezonu farklı galibiyetle açtı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 2022-23 sezonunun açılış maçında Bayern Münih, konuk olduğu Eintracht Frankfurt'u 6-1 yendi.
Istanbul
Son şampiyon Bayern Münih, 5. dakikada Joshua Kimmich, 10. dakikada Benjamin Pavard, 29. dakikada Sadio Mane, 35. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapadı.
Ev sahibi ekibin 64. dakikada Randal Kolo ile ağları sarstığı maçta, 19 yaşındaki Musiala 83. dakikada perdeyi kapatan golü kaydetti ve Bavyera temsilcisi sahadan beş farklı galibiyetle ayrıldı.
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