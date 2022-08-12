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Barcelona yeni futbolcularını LaLiga'ya kaydetmek için kulüp bünyesinde satış yaptı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, finansal fair play kurallarını yerine getirip yeni transferlerini LaLiga'ya kaydettirebilmek için kulüp bünyesindeki Barça Studios'un yüzde 24,5'ini 100 milyon avroya sattı.

Şenhan Bolelli   | 12.08.2022
Barcelona yeni futbolcularını LaLiga'ya kaydetmek için kulüp bünyesinde satış yaptı

Madrid

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 Temmuz'da atılan imzalarla Barça Studios'un yüzde 24,5'inin görsel-işitsel ve dijital içerik konusunda geniş deneyime sahip Katalan şirket Orpheus Media'ya 100 milyon avro karşılığında satıldığını duyurdu.

İspanyol basını söz konusu satışın arkasındaki nedenin, ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona'nın LaLiga'nın finansal fair play kurallarını yerine getirip, yeni transferleri Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha ve bedelsiz gelen Franck Kessie ile Andreas Christensen'i kaydettirmek olduğunu yazdı.

Barça Studios'un satışıyla ilgili evrakların, transferlerin ve kulübün ekonomik durumunun, 1. ve 2. lig kulüplerinin üyesi olduğu LaLiga kurumuna gönderildiği, onay gelmesinin ardından takıma dahil edilen yeni futbolcuların kayıtlarının yapılacağı ifade edildi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde yeni sezonunun ilk maçında yarın Rayo Vallecano'ya konuk edecek Barcelona'da sadece LaLiga'ya kayıtları yapılan futbolcular kadroda olabilecek.

İspanyol basını, Barça Studios'un satışının ve kaptan Gerard Pique'nin maaş indiriminin Katalan kulübünün finansal fair play konusundaki durumunu düzeltmeyeceğini ve tüm yeni futbolcuların kaydolmama ihtimali olduğunu ileri sürerek, Sergio Busquets'in de maaşında indirim yapılmasına ilişkin oyuncuyla görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.



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