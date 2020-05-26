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Barcelona, logolu sağlık maskesi satışına başladı

Kovid-19'dan dolayı kullanılan maskelerden üç farklı dizayn ve ebatta hazırlatan Barcelona, tanesini 18 avrodan satışa sundu.

Şenhan Bolelli   | 26.05.2020
Barcelona, logolu sağlık maskesi satışına başladı

Madrid

İspanya'nın Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı çoğu ülkede kullanımı zorunlu hale getirilen sağlık maskelerini logolu olarak ürettirip, resmi mağazalarında satışa sundu.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sağlık protokolüne uygun bir şekilde üç farklı dizaynda hazırlanan maskelerin, 3-6 yaş, 7-12 yaş ve yetişkinler olmak üzere üç beden olduğu bildirildi.

Yüzde 100 ekolojik malzemeden yapılan maskelerin, her yıkamadan sonra 8 saat bekletilerek toplamda 40 kez kullanılabileceği belirtildi.

Mağazalarda ve elektronik ortamda satışa sunulan maskelerin ilgi görmesi halinde yeni 6-7 dizaynın da ileriki günlerde satışa sunulabileceği bilgisi paylaşıldı.

Maskelerin tanesini 18 avrodan satışa sunan Barcelona, kısa zamanda "aile paketlerini" de raflarına koyacağını açıkladı.

Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da 6 yaş üstü herkesin, en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.


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