Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertli takım, günü çift idmanla tamamladı.
Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan akşam antrenmanında 2 gruba ayrılan futbolcular, 4 takım halinde dar alanda bitiricilik çalışması üzerinde durdu.
Fenerbahçe, hazırlıklarını 31 Mayıs'a kadar Riva'da sürdürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.