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Barcelona, Fransız futbolcu Kounde'yi transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti.

Yunus Kaymaz   | 29.07.2022
Barcelona, Fransız futbolcu Kounde'yi transfer etti

İstanbul

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla ile anlaşmaya varıldığı ve Kounde'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Katalan ekibi, Kounde'nin serbest kalma bedelini ise 1 milyar avro olarak belirledi.

Barcelona, yeni transferi için 1 Ağustos Pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.

Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.

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