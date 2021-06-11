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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

Bakan Kasapoğlu, Roma'da Türk taraftarla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçı öncesi Türk taraftarla bir araya geldi.

Fatih Gazioğlu   | 11.06.2021
Bakan Kasapoğlu, Roma'da Türk taraftarla bir araya geldi Fotoğraf: Ahmet İzgi - Anadolu Ajansı

Ankara

Türkiye-İtalya maçını izlemek üzere Roma'da bulunan Bakan Kasapoğlu, A Milli Takım'a destek veren Türk taraftarlarla karşılaşma öncesinde bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kasapoğlu, birlikte "Üçlü" çektiği taraftarların tezahüratlarına da bir süre eşlik etti.


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