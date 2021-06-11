Bakan Kasapoğlu, Roma'da Türk taraftarla bir araya geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçı öncesi Türk taraftarla bir araya geldi.
Ankara
Türkiye-İtalya maçını izlemek üzere Roma'da bulunan Bakan Kasapoğlu, A Milli Takım'a destek veren Türk taraftarlarla karşılaşma öncesinde bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakan Kasapoğlu, birlikte "Üçlü" çektiği taraftarların tezahüratlarına da bir süre eşlik etti.
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