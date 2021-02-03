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Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala koronavirüs vakası yaşandı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala, bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 03.02.2021
Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala koronavirüs vakası yaşandı

Ankara

Turnuvanın düzenleneceği Victoria eyaletinin başbakanı Daniel Andrews, bir otel çalışanında Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, otelde ikamet eden 500 ile 600 arası tenisçi, takım ve organizasyon yetkilisinin turnuva başlayana kadar karantina altında kalacağını duyurdu.

Bu durumun 8 Şubat'ta başlayacak Avustralya Açık'ın açılış tarihinde değişikliğe yol açmayacağını vurgulayan Andrews, "Turnuva öncesinde test sonucu negatif çıkan her tenisçi, organizasyona katılabilecek." diye konuştu.

Daniel Andrews, Avustralya Açık öncesi Melbourne Park'ta devam eden 6 hazırlık turnuvasının ise yaşananlar nedeniyle kesintiye uğrayabileceğini belirtti.

Avustralya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokolleri gereği ülkeye varış yapan oyuncular, takımlar ve organizasyon yetkilileri, turnuva öncesi otellerinde 14 gün boyunca karantinaya alınmış ve bu sürenin dolmasının ardından tenisçiler hazırlık turnuvalarına katılabilmişti. Avustralya Açık'a, günlük 30 bin seyircinin katılmasına da izin verilmişti.

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