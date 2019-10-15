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Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn
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Avrupa futbolu ırkçılığın pençesinde

İngiltere'nin EURO 2020 Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 6-0 yendiği maça ırkçı tezahüratlar damga vurdu. Irkçılığın pençesinde olan Avrupa'da gündem yine "ayrımcılık" oldu

Murat Keleş   | 15.10.2019
Avrupa futbolu ırkçılığın pençesinde Bulgaristan'daki ırkçı taraftarlar, Bulgaristan ile İngiltere arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İngiliz futbolcular Tyrone Mings ve Raheem Sterling topla her buluştuğunda maymun sesi çıkardı.

İstanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Bulgaristan ile İngiltere arasında oynanan maçta İngiliz futbolcuların ırkçı saldırıya maruz kalması, Avrupa futbolunda ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. 

Avrupa'da futbola da sıçrayan ırkçılık ateşi sönmek bilmiyor. Irkçı taraftarlar, EURO 2020 Elemeleri'nde yeniden sahne aldı. Irkçılık, Avrupa'da yine futbolun önüne geçti.

Elemelerin 8. haftasında İngiltere'nin deplasmanda Bulgaristan'ı 6-0 yendiği A Grubu karşılaşmasına ırkçı tezahüratlar damga vurdu. Irkçılığın pençesinde olan Avrupa'da gündem yine "ayrımcılık" oldu.

Irkçı taraftarlar, İngiliz futbolcular Tyrone Mings ve Raheem Sterling topla her buluştuğunda maymun sesi çıkardı. Yetmedi, aşırı sağcı taraftarlar, Nazi selamı vererek ırkçı saldırıya, ayrımcılığa, ayrıştırmaya devam etti.

Paylaşımı yüzünden kadro dışı kaldı

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Saint Pauli'de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, tek bir paylaşım yüzünden sosyal medyada ırkçı taraftarların saldırısına uğradı.

Türkiye'nin sınırındaki terör unsurlarına karşı başlattığı haklı operasyon Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımda bulunan Enver Cenk Şahin, kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.

Türkiye'ye destek mesajlarını, futbolcuların asker selamını hazmedemeyen Avrupa'nın ırkçılıkta iki yüzlü tavrı, eleştirilere neden oluyor.

Premier Lig'de ırkçı saldırılar bitmek bilmiyor

Avrupa'da yükselen aşırı sağ, siyasilerin ırkçı söylemleri kendini tribünlerde de gösteriyor.

Siyahi futbolcular Manchester Unitedlı Paul Pogba ve Marcus Rashford, Chelseali Tammy Abraham ve Reading'in oyuncusu Yakou Meite, İngiltere'de ırkçılığa uğrayan son futbolcular oldu.

İngiltere Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran 42 yaşındaki Phil Neville, son dönemdeki ırkçılık olaylarından dolayı futbolculara sosyal medyayı boykot çağrısında bulundu ancak ırkçılık ülkede son bulacak gibi görünmüyor.

İtalyan futbolunda ırkçılık hız kesmiyor

Son dönemde futbolda ırkçılığın yükseldiği bir diğer ülke de İtalya oldu.

İtalya'da, umuda yolculuğa çıkan sığınmacıları limanlara almayan, batan gemilerin yanından geçip yardım etmek yerine onları ölüme terk edenler, ırkçılığın ateşine benzin döküyor. Siyaset sahnesinde oynanan bu ırkçı oyun, tribünde kendisine aktör buluyor.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın, Brezilyalı oyuncusu Juan Jesus, Fiorentina'nın Brezilyalı futbolcusu Dalbert Henrique, Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku, ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Televizyon yorumcusu Luciano Passirani'nin, Lukaku'nun çok güçlü olduğundan bahsederken, "Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir." demesi, kamuoyunda büyük tepki çekti.

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