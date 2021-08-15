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Atletico Madrid, La Liga'daki ilk maçında 3 puan aldı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 2021-22 sezonunun ilk haftasında Atletico Madrid, Celta Vigo'yu 2-1 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.08.2021
Atletico Madrid, La Liga'daki ilk maçında 3 puan aldı

Ankara

Son şampiyon Atletico Madrid, yeni sezonun açılış haftasında Celta Vigo'ya konuk oldu.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 23 ve 64. dakikada Correa attı. Celta Vigo'nun golünü ise 59. dakikada Aspas (penaltıdan) kaydetti.

Celta Vigo'dan Mallo, Atletico Madrid'den de Hermoso, 90+5'inci dakikada kırmızı kart gördü.

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