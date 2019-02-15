Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, 22. hafta mücadeleleriyle devam edecek.

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

Yarın:

13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

17 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 Şubat Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği (Şanlıurfa GAP)

Yarın:

13.30 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Altay-Boluspor (İzmir Atatürk)

17 Şubat Pazar:

16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)

16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)

19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor (Zafer)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

18 Şubat Pazartesi:

19.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)