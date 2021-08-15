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Spor, Futbol

Aytemiz Alanyaspor sezona 3 puanla başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Hilmi Sever   | 15.08.2021
Aytemiz Alanyaspor sezona 3 puanla başladı Fotoğraf: İslam Yakut / AA

Istanbul

Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Maçın 3. dakikasında ev sahibi takımın gelişen atağında, sağ kanattan süratle ilerleyen Gulbrandsen, ceza sahasındaki Visca'ya pasını gönderdi. Visca'nın düzeltip, köşeye gönderdiği topu, kaleci Serkan son anda çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada konuk ekip öne geçti. Alanyaspor'un rakip ceza sahası ön çizgisi yakınından kazandığı serbest vuruşta topun başına Famara geçti. Seken topa Borja sert vurdu, Brezilyalı oyuncusu Lima'ya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

42. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası önüne açıldı. Siopis önünde bulduğu topa gelişine sert vurdu, kaleci Volkan Babacan köşeye giden topu uzandı ve kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

66. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca sol kanattan kullandığı kornerde topu ceza sahası dışına gönderdi. Caiçara'nın topun gelişine çok şık vurdu, kaleci Serkan köşeye giden topu son anda kurtardı.

68. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Gulbrandsen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ndayishimiye, sağ çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Serkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

83. dakikada Aytemiz Alanyaspor kalecisi Serkan'ın hatalı pasını ceza sahasında önünde bulan Deniz Türüç'ün gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadele konuk ekibin 1-0 galibiyetiyle sona erdi.


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