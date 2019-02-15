Yaşama tutunduğu futbolda engeline de gol atıyor

İzmir'de, henüz 13 günlükken geçirdiği menenjit nedeniyle konuşma ve algılama yetisini büyük oranda kaybeden 17 yaşındaki Serhat Bulut, kulüp başkanı olan fırıncı komşusunun desteğiyle futbolla hayata tutundu.

Fotoğraf: AA / Mahmut Serdar Alakuş

İZMİR - TEZCAN EKİZLER

İzmir'de, kendisiyle yakından ilgilenen ve zamanının büyük bölümünü de yanında geçirdiği fırıncı komşusunun satın aldığı kulüpte futbol oynayan zihinsel engelli Serhat Bulut (17), spor sayesinde yaşama tutundu ve cümleler kurmaya başladı.

Bir yıl önce oynamaya başladığı futbol sayesinde engellerini aşan Serhat, takımının Süper Amatör Lig'e yükseldiği şampiyonluk maçında son golü kaydetti.

Batman'da yaşayan Kadri ve Ayten Bulut çiftinin 9 çocuğundan biri olan Serhat Bulut, henüz 13 günlükken menenjit geçirdi.

Uzun süre tedavi gören Serhat'ın konuşma ve algılama yetisini büyük oranda kaybettiğinin belirtilmesi üzerine aile, çocuklarının iyileşmesi ümidiyle 12 yıl önce İzmir'e yerleşti. Bulut ailesi, bu dönemde Serhat'ı rehabilitasyon merkezine gönderdi.

Fırıncı komşu yakından ilgilendi

Serhat'ın yaşamı ise Bayraklı ilçesindeki evlerinin alt katında bulunan fırıncı İdris Akıncı'nın kendisine gösterdiği ilgiyle değişti.

Akıncı, rehabilitasyon merkezi dışında kalan zamanını ailesinin de bilgisi dahilinde kendisinin yanında geçiren Serhat ile yakından ilgilendi, ona arkadaşlık etti.

Yaklaşık 2 yıl önce Osmangazi Spor Kulübünü satın alan Akıncı, sporun Serhat'a iyi gelebileceğini düşünerek kendi takımına dahil etti.

Akıncı, komşusunun çocuğu olan Serhat'ı düzenli olarak idmana götürdü. Serhat'ın futbol sevgisi, takımın teknik direktörü Ümit Yavuz'un da dikkatini çekti. Başta spor yapıp sosyalleşmesi için antrenmanlara katılan Serhat'taki psikolojik ve fiziksel değişiklikleri fark eden Akıncı, ona lisans çıkarıp resmi müsabakalarda oynatma kararı aldı.

Anne Ayten Bulut'un onay vermesiyle bir yıl önce lisansı çıkarılan Serhat Bulut, İzmir Birinci Amatör Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Spor Kulübünde profesyonel olarak futbola başladı.

Oğlunu hayatının hiçbir aşamasında yalnız bırakmayan anne Bulut, takımın haftanın 3 günü antrenman yaptığı tesislerde ve futbol maçlarında da tribünlerdeki yerini alarak oğlunu izliyor.

Kısa sürede uyum sağlayan Serhat ise arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor. Antrenman ve maç öncesi Serhat'ın kramponlarını ise arkadaşları bağlıyor.

Daha rahat anlasın diye arkadaşlarının "Ali" diye çağırdığı Serhat, geçen hafta 5-1 kazandıkları ve Süper Amatör Lig'e çıktıkları Soğukkuyu Spor maçında takımının son golünü kaydetti.

Takım arkadaşları ise son golü atan Serhat'a maç bitiminde unlu ve yumurtalı kutlama yaparak ona olan sevgilerini gösterdi.

Ayten Bulut: "Onun mutlu olmasını istiyorum"

Anne Ayten Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun engeli nedeniyle yıllarca insanlardan hep kaçtığını, futbolla tanışmasının ardından hayatının değiştiğini söyledi.

Oğlunun futbol oynayabileceğini öğrendiğinde çok sevindiğini belirten Bulut, "Oğlumla bütün engelleri beraber aştık. Eskisine göre çok iyi durumda. Eskiden hiç konuşamıyordu artık 1-2 tane de olsa kelime kullanmaya başladı. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Oğlumu tribünden izleyince çok mutlu oluyorum. Son maçta gol atınca sevincim daha da arttı." diye konuştu.

İdris Akıncı: "Hayata tutunması şampiyonluktan daha değerli"

Kulüp başkanı İdris Akıncı, Serhat'ı kendi evladı gibi gördüğünü, onun sosyalleşmesi için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Bulut ailesiyle komşu olduklarını anlatan Akıncı, şöyle konuştu:

"Ailenin oturduğu evin altında fırın işletiyorum. Serhat, eğitiminin dışında çoğu zaman yanıma gelir. Onunla sohbet ederim, zaman zaman hediyeler alırım. Onun yüzünün güldüğünü görmek beni çok mutlu ediyor. Kulüp satın alınca bir gün onu da antrenmana götürdüm ve futbola olan merakını fark ettim. Sonra ailesinin de izniyle antrenmanlara çıkmaya başladı. Serhat'ı kendimizden biri olarak gördük, içimize katarak hayata tutunmasını sağladık. Serhat'ın hayata tutunması bizim şampiyonluğumuzdan daha değerli."

Ümit Yavuz: "Yüzde yüz takım ruhuna sahip"

Takımın teknik direktörü Ümit Yavuz, ilk zamanlarda Serhat Bulut'un saha kenarında meraklı gözlerle kendilerini izlediğini, ardından kendileriyle antrenman yapmaya başladığını söyledi.

Serhat'ı hiçbir zaman engelli bir birey olarak görmediklerine dikkati çeken Yavuz, "Serhat, yüzde yüz takım ruhuna sahip. Bize hiç engelli olduğunu hissettirmedi. O antrenmanlara gelmediği zaman takımın moral ve motivasyonunda eksiklik yaşıyoruz. Şampiyonluk maçında gol atarak bizi inanılmaz derecede mutlu etti." şeklinde konuştu.