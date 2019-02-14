Akhisarspor'da Cihat Arslan dönemi sona erdi

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Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, yaptığı açıklamada, teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayırdıklarını belirterek, kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Eryüksel, ligin ilk devresinde de geçici olarak görev yapan Cem Kavçak'la yollarına devam edeceklerini söyledi.

"Takımın bensiz de kazanacağına inanıyorum"

Teknik direktör Arslan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil-siyahlı ekipte Süper Lig'de 7. haftada göreve geldiğini hatırlatarak, bu süreçte bir çok şanssızlık yaşadıklarını söyledi.

14 hafta boyunca tek stoperle mücadele ettiklerini hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Şanssızlıklar nedeniyle problemler yaşadık. Ancak burada başarısızlık bir kişiye mal edilemez. Bu sezon göreve gelirken bana 3 yıl önce haksızlık yaptıklarını söylediler. Maalesef ikinci kez haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Şanssızlıklarımız olmasa ve tam kadro mücadele edebilmiş olsak herkesi yenebilecek kapasitemiz vardı. MKE Ankaragücü maçını kazanıp çıkışa geçeceğimizi düşünüyordum ancak takımın bensiz de kazanacağına inanıyorum. Oyun kalitemiz her geçen yükseliyordu. Oyuncu grubuna kalan maçlarda başarılar diliyorum."

Teknik direktör Safet Susic'le yolların ayrılmasının ardından 7. haftada göreve gelen Cihat Arslan yönetiminde 15 maça çıkan Akhisarspor, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen ve ilk maçta Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, Arslan idaresinde çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 yenilgi ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Muhabir: Ali Korkmaz