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Son şampiyon Manchester City, Premier Lig'e yenilgiyle başladı

İngiltere Premier Lig 2021-22 sezonunun ilk haftasında Tottenham, Manchester City'yi 1-0 mağlup etti.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.08.2021
Son şampiyon Manchester City, Premier Lig'e yenilgiyle başladı

Ankara

İlk haftanın kapanış maçında Tottenham, geçen sezonun şampiyonu Manchester City'yi ağırladı.

İsmi transfer söylentilerine karışan Tottenham'ın golcü oyuncusu Harry Kane'in kadroya alınmaması dikkati çekti.

Ani ataklarla gol arayan Tottenham, Son'un 55. dakikadaki golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Tottenham böylece Nuno Espirito'nun teknik direktörlüğünde çıktığı ilk lig maçından 3 puanla ayrıldı.

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