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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda müsabakalarını tamamlayan kadın milli atıcılar ve bronz madalya kazanan erkek milli okçuluk takımı İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.
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Dünyadan Spor, Paris 2024

Artistik cimnastik kadınlar yer aletinde Brezilyalı Rebeca Andrade altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik kadınlar yer aleti kategorisinde Brezilyalı Rebeca Andrade, altın madalya elde etti.

Muhammed Boztepe  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Artistik cimnastik kadınlar yer aletinde Brezilyalı Rebeca Andrade altın madalya kazandı

PARİS

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik kadınlar yer aleti finalleri yapıldı.

Brezilyalı Rebeca Andrade 14.166 puanla altın madalya elde ederken, ABD'li Simone Biles 14.133 puanla gümüş, bir diğer ABD'li Jordan Chiles 13.766 puanla bronz madalya kazandı.

Öte yandan madalya töreninde ABD'li cimnastikçiler Simone Biles ve Jordan Chiles, altın madalya kazanan Rebeca Andrade'ye eğilerek saygı gösterisinde bulundu.

Paris 2024'te artistik cimnastik branşı sona erdi.

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