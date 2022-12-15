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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Arjantin-Fransa finalinde Szymon Marciniak düdük çalacak

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Mutlu Demirtaştan   | 15.12.2022
Arjantin-Fransa finalinde Szymon Marciniak düdük çalacak

İstanbul

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Marciniak düdük çalacak.

Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD'den İsmail Elfath olacak.


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