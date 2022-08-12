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2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı 20 Kasım'da oynanacak

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın 20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacağını açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 12.08.2022
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı 20 Kasım'da oynanacak

Istanbul

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 2022 Dünya Kupası, planlanandan bir gün önce 20 Kasım'da ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçla başlayacak.

A Grubu'nda Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış maçı, Al Bayt Stadı'nda saat 19.00'da yapılacak.

Daha önce açılış maçı olarak planlanan Senegal-Hollanda karşılaşması ise 21 Kasım'da saat 19.00'da oynanacak.

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