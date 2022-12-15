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Spor, Dünyadan Spor

Katar'da "develer üzerinde hentbol" maçı oynandı

Katar'da "2022 Dünya Kupası ve Deve" etkinlikleri çerçevesinde dünyada ilk kez develer üzerinde iki hentbol maçı oynandı.

Ahmed Yusuf Bıtmez, Hilmi Sever, Yunus Kaymaz, Ali Semerci   | 15.12.2022
Katar'da "develer üzerinde hentbol" maçı oynandı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Doha

Başkent Doha'daki Şeyhaniye Meydanı'nda develer üzerinde oynanan hentbol maçını seyirciler büyük heyecanla izledi.

Her takımdan üçer deveyle oynanan maçların ilki Katar milli takımı ile Afrika'yı temsil eden bir takım arasında, diğeri ise "Asya 3" takımı ile "Amatörler 10" takımı arasında gerçekleştirildi.

Develer üzerinde oynanan hentbol maçı 15'er dakikalık iki devre olmak üzere toplam 30 dakika sürüyor.

Ülkenin kültürel mirası tanıtılıyor

Arap Deve Yarışları Federasyonu (MAHARİ) Başkanı Abdullah bin Muhammed el-Kevari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 Dünya Kupası organizasyonunu "ülkenin kültürel mirasını ve bu sporu" Katar'a gelen ziyaretçilere tanıtmak için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Etkinliğin, Arap mirasıyla tanışmak ve yüzlerce yıllık kök salmış bir kültürün parçası olmanın verdiği gururu yaşamak için bir fırsat olduğunu dile getiren Kevari, "Bu mirastan yola çıkarak, bugüne kadar dünyada türünün ilk örneği olan deve hentbolu adında yeni bir spor yaratmaya çalıştık." dedi.

Katar ve Körfez kültürünün ve kimliğinin temel direklerinden biri olan deve yarışlarının, özellikle Arap ve Körfez bölgesinde eşsiz bir spor olduğunu vurgulayan Kevari, bu sporun kendine yakışan seviyede gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Ata sporunun belgelenmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor

Arap Deve Yarışları Federasyonu Genel Sekreteri ve etkinliğin genel sorumlusu Hizam el-Mekarih de ilk kez birbiriyle harmanlanmış akademik, spor ve miras çalışmaları gibi birden fazla etkinliğin birleşiminden oluşan bu etkinliğin herkes tarafından beğenilmesini beklediklerini ifade etti.

Festival kapsamında deve sporunun belgelenmesi ve geliştirilmesini içeren birden fazla yeni etkinliğin bulunduğunu aktaran Mekarih, deve sporuna gelecekte daha fazla katkı sağlanması yolunda ilk temelleri atmış olmayı umduklarını dile getirdi.

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