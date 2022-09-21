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Dünya

Katar, Dünya Kupası taraftarları dışındaki tüm ziyaretçilere 1 Kasım'da kapılarını kapatıyor

Katar, 1 Kasım ile 23 Aralık tarihleri arasında FIFA Dünya Kupası taraftarları hariç, ülkeye ziyaretçi girişini askıya alacağını duyurdu.

Serdar Bıtmez, Ekrem Biçeroğlu   | 21.09.2022
Katar, Dünya Kupası taraftarları dışındaki tüm ziyaretçilere 1 Kasım'da kapılarını kapatıyor

Doha

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, 20 Kasım'da başlayacak 2022 Dünya Kupası sürecinde ülkeye giriş ve çıkışlarla ilgili prosedürlerin ayrıntılarını Doha'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Yeni uygulamalar kapsamında Dünya Kupası için "Hayya" isimli özel kimlik kartı taşıyanların Katar'a girişlerine izin verileceği belirtildi.

Hayya Kart, Dünya Kupası için gelen bilet sahiplerini belirlemek ve onların Katar deneyimlerini artırmaya yönelik çeşitli hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak için kullanılacak.

Dünya Kupası süresi boyunca Katar vatandaşları, çalışma vizesi taşıyanlar, Körfez ülkelerinin vatandaşları ve insani durumların, Hayya Kart uygulamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Katar'da 20 Kasım -18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası, milli takımlar düzeyinde futbol dünyasının en büyük ve önde gelen turnuvası olarak kabul ediliyor.

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