Euro
9.00
Dolar
7.46
BIST 100
1,531.05
Altın
1,714.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Aile hasreti İlkay Gündoğan'ı çok zorluyor

İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Kovid-19 salgını nedeniyle ailesinden uzak kalmasının kendisini çok zorladığını söyledi.

Hüseyin Burak Demirer   | 03.03.2021
Aile hasreti İlkay Gündoğan'ı çok zorluyor

Ankara

ABD'li rap şarkıcısı French Montana ile FIFA'nın "PlayOn" isimli podcast yayına konuk olan İlkay Gündoğan, son bir yıldır insanların hayatında olan sosyal mesafe kuralı yüzünden ailesi ve akrabalarından uzak kaldığını hatırlatarak, "Ailem benim için her şey demek. Türk kültürüyle büyüdüğüm için her yaz büyükanne ve büyükbabamı görmeye giderdim. Bu sıkı bir bağ ve çok önemli. Bu nedenle şu anki koronavirüs durumu muhtemelen hayatımın en zor zamanlarından biri." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kovid-19 tedbirlerinden ötürü zor günler geçiren Manchester'daki küçük ölçekli işletmelere destek için başlattığı kampanya hakkında ise şunları kaydetti:

"İster Almanya, ister Türkiye'de hatta Manchester'da olsun, topluma karşı sorumluluğum varmış gibi hissediyorum. Geçim sıkıntısı yaşayan kişileri tespit edip, onlara destek olmaya çalışıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon sınırında
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 516 bin 625'e yükseldi
Senegal COVAX'ın gönderdiği Kovid-19 aşılarını teslim aldı

Benzer haberler

Ozan Kabak, Liverpool'da Van Dijk ile beraber oynayacağı günü iple çekiyor

Ozan Kabak, Liverpool'da Van Dijk ile beraber oynayacağı günü iple çekiyor

Aile hasreti İlkay Gündoğan'ı çok zorluyor

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Galatasaray'ın galibiyet serisi başkentte bitti

Galatasaray'ın galibiyet serisi başkentte bitti
İçişleri Bakanlığı 'kontrollü normalleşme' dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı 'kontrollü normalleşme' dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı
Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi 10 maça çıktı

Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi 10 maça çıktı