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Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Antalya'da gerçekleştirilen 13. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı.

Zehra Tekeci  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Antalya

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonanın ilk gününde gençler ve büyükler eleme turları yapıldı.

Ayşe Begüm Onbaşı, Büyükler Tek Kadınlar kategorisinde 20.100 puanla 3. olarak finale kaldı.

Gençler Trio kategorisinde ise Busenaz Atmaca, Ekin Su Çevik ve Sıla Atçı 17.950 puanla 5. olarak finale kalma başarısı gösterdi.

Genç Aerodans kategorisinde Busenaz Ekşi, Hazal Aksüt, Defne Akbaş, Elifnaz Özmen, İlayda Göymen, Derin Yılmazkaraosmanoğlu, Bilgeniz Hekimoğlu ve Narin Doğan 16.750 puanla 4. olarak finale yükseldi.

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