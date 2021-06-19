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Dünyadan Spor

ABD'li sporcu Ryan Crouser, gülle atmada 31 yıllık dünya rekorunu kırdı

Olimpiyat şampiyonu ABD'li sporcu Ryan Crouser, gülle atmada 23,37 metreyle dünya rekoru kırdı.

Mutlu Demirtaştan   | 19.06.2021
ABD'li sporcu Ryan Crouser, gülle atmada 31 yıllık dünya rekorunu kırdı

Istanbul

ABD Atletizm Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları elemeleri, Oregon eyaletine bağlı Eugene şehrindeki Hayward Field'da gerçekleştirildi.

Elemelerde 23,37 metrelik atış yapan Crouser, gülle atmada vatandaşı Randy Barnes'ın 31 yıllık dünya rekorunu ele geçirdi. Barnes, 1990'da gerçekleştirdiği 23,12 metrelik atışla rekoru elinde bulunduruyordu.

Ryan Crouser, Dünya Atletizm Birliğinin (WA) internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Bu rekoru kırmayı uzun süredir istiyordum. Üzerimden büyük bir yük kalkmış gibi hissediyorum. Bu anı, gülle atmaya başladığımdan beri hayal ediyordum. Sonunda bunu başarmak benim için çok özel." ifadelerini kullandı.

Ocak ayında 22,82 metre mesafeye ulaşan 28 yaşındaki Crouser, Barnes'a ait 22,66 metrelik salon dünya rekorunun da sahibi olmuştu.

Crouser, gülle atmada 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın, 2019 Doha Dünya Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazanmıştı.

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ABD'li sporcu Ryan Crouser, gülle atmada 31 yıllık dünya rekorunu kırdı