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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ın rakibi oldu

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

Can Öcal, Hilmi Sever  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ın rakibi oldu

İstanbul

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde A/B play-off turunda eşleşmeler belli oldu.

Milli takım, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek.

A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:

Türkiye-Macaristan

Ukrayna-Belçika

Avusturya-Sırbistan

Yunanistan-İskoçya

Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi yolunda play-off'taki rakibi: Macaristan

Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.

A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye ile Macaristan 15 kez karşı karşıya geldi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan ile tarihinde 15 kez karşılaştı.

İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 29 golle yanıt verdi.

Türkiye ile Macaristan arasındaki son maç 22 Mart 2024'te Budapeşte'de oynandı. Hazırlık karşılaşmasını Macarlar 48. dakikada Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.​​​​​​​

Resmi maçlarda galibiyet sayısı eşit

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.

Macarlardan farklı galibiyet

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.

Macaristan B Milli Takımı ile 2 maç

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla kaybetti.

Maçlar

Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
22.03.2024BudapeşteÖzel0-1
18.11.2020BudapeşteUEFA Uluslar Ligi0-2
03.09.2020İstanbulUEFA Uluslar Ligi0-1
26.03.2013İstanbulDünya Kupası Elemeleri1-1
16.10.2012BudapeşteDünya Kupası Elemeleri1-3
12.09.2007İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri3-0
07.10.2006BudapeşteAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-0
06.09.1995İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-0
07.09.1994BudapeşteAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-2
05.09.1990BudapeşteÖzel1-4
16.03.1988BudapeşteÖzel0-1
04.04.1984İstanbulÖzel0-6
22.09.1982GyörÖzel0-5
29.04.1962BudapeşteÖzel1-2
19.02.1956İstanbulÖzel3-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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