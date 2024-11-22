A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ın rakibi oldu
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.
İstanbul
İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde A/B play-off turunda eşleşmeler belli oldu.
Milli takım, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek.
A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:
Türkiye-Macaristan
Ukrayna-Belçika
Avusturya-Sırbistan
Yunanistan-İskoçya
Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi yolunda play-off'taki rakibi: Macaristan
Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.
A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.
Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.
Türkiye ile Macaristan 15 kez karşı karşıya geldi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan ile tarihinde 15 kez karşılaştı.
İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.
Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 29 golle yanıt verdi.
Türkiye ile Macaristan arasındaki son maç 22 Mart 2024'te Budapeşte'de oynandı. Hazırlık karşılaşmasını Macarlar 48. dakikada Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Resmi maçlarda galibiyet sayısı eşit
Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.
2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.
2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.
İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.
Macarlardan farklı galibiyet
Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.
Macaristan B Milli Takımı ile 2 maç
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.
Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla kaybetti.
Maçlar
Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|22.03.2024
|Budapeşte
|Özel
|0-1
|18.11.2020
|Budapeşte
|UEFA Uluslar Ligi
|0-2
|03.09.2020
|İstanbul
|UEFA Uluslar Ligi
|0-1
|26.03.2013
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-1
|16.10.2012
|Budapeşte
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-3
|12.09.2007
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|3-0
|07.10.2006
|Budapeşte
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|06.09.1995
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-0
|07.09.1994
|Budapeşte
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-2
|05.09.1990
|Budapeşte
|Özel
|1-4
|16.03.1988
|Budapeşte
|Özel
|0-1
|04.04.1984
|İstanbul
|Özel
|0-6
|22.09.1982
|Györ
|Özel
|0-5
|29.04.1962
|Budapeşte
|Özel
|1-2
|19.02.1956
|İstanbul
|Özel
|3-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.