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A Milli Erkek Voleybol Takımı, finale yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Fatih Çakmak, Musa Samur  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
A Milli Erkek Voleybol Takımı, finale yükseldi Fotoğraf: Mohamad Dabbous/AA

Ankara

Karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar-Şili maçının galibiyle yarın TSİ 19.00'da finalde karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

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