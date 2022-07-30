Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,716.00
BTC/USDT
23,904.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı finale yükseldi

Erkan Tiryaki   | 30.07.2022
A Milli Erkek Voleybol Takımı finale yükseldi

Ankara
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek finale yükseldi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Guatemala Büyükelçisi: Ülkem, Türkiye'nin sahip olduğu askeri potansiyele çok ilgi gösteriyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Zaman eşsiz bir sermayedir
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Anıtkabir'i ziyaret etti

Benzer haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı finale yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı finale yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet