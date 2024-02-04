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A Milli Erkek Hokey Takımı, Avrupa'nın en iyi 8 ülkesi arasına girdi

Türkiye, Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman Turnuvası'nı kazanarak adını kıtanın en iyi 8 takımı arasına yazdırdı.

Hüseyin Burak Demirer  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
A Milli Erkek Hokey Takımı, Avrupa'nın en iyi 8 ülkesi arasına girdi

Ankara

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen şampiyonada İtalya, Slovakya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve ev sahibi ülkenin takımlarıyla karşılaştı.

Bulgaristan’ı 13-2, Macaristan’ı 5-1, Sırbistan’ı 14-0, Yunanistan’ı 15-0 mağlup eden Türkiye, güçlü rakibi İtalya’yı 4-3, son maçında karşılaştığı Slovakya’yı da 8-4 yenerek namağlup şampiyon oldu.

Milliler böylece Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı.

Açıklamada Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Federasyondaki ilk yıllarımızda tarihi farklar yediğimiz ülkelere aynı tarihi farkları atarak şampiyon olduk. Bu şampiyonluk aslında bugün Türk hokeyinin geldiği noktayı özetler nitelikte. Tüm milli kafilemize teşekkür ediyorum. Elde ettiğimiz bu şampiyonluğu 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm aziz vatandaşlarımıza armağan ediyoruz."

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