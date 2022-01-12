A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kosova'ya yenildi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 5. maçında deplasmanda Kosova'ya 26-24 yenildi.
Ankara
Kosova'nın başkenti Priştine'de Pallati Rinise dhe Sportif Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 13-13 beraberlikle tamamlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı ise 2 sayı farkla kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, grupta 5. maçında üçüncü yenilgisini aldı. Kosova ise 5. maçında ilk kez kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.