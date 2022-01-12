Dolar
13.27
Euro
15.19
Altın
1,826.20
ETH/USDT
3,370.00
BTC/USDT
43,823.00
BIST 100
2,064.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kosova'ya yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 5. maçında deplasmanda Kosova'ya 26-24 yenildi.

Fatih Gazioğlu   | 12.01.2022
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kosova'ya yenildi Fotoğraf: Eren Beksaç - AA

Ankara

Kosova'nın başkenti Priştine'de Pallati Rinise dhe Sportif Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 13-13 beraberlikle tamamlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı ise 2 sayı farkla kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, grupta 5. maçında üçüncü yenilgisini aldı. Kosova ise 5. maçında ilk kez kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 361 bin 719 Kovid-19 vakası belirlendi
Belçika meclisi zorunlu aşılamayı gündemine alıyor
Kanada Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar için sağlık vergisini tartışıyor
DSÖ'den 'Omicron varyantı hastanelik etmeyi ve öldürmeyi sürdürüyor' uyarısı
İtalya'da son 24 saatte 196 bin 224 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kosova'ya yenildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kosova'ya yenildi