Dolar
43.84
Euro
51.66
Altın
5,097.42
ETH/USDT
1,958.90
BTC/USDT
67,730.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi

İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde 6 Şubat'ta başlayan 25. Kış Olimpiyatları, kapanış töreniyle sona erdi.

Mutlu Demirtaştan  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

Verona

Verona Olimpik Arena'daki kapanış seremonisinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Kirsty Coventry, çok sayıda diplomat, IOC üyeleri ve oyunlarda mücadele eden ülkelerin olimpiyat komitesi başkanları hazır bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İtalyan kültürünü yansıtan gösterilerin yanı sıra törende modern dans ve müzik performansları da sahnelendi.

Konserlerle başlayan etkinliklerin ardından ülke bayraklarıyla geçit töreni yapıldı.

Madalya töreni

Kayaklı koşu branşının son iki yarışının madalyaları, tören programında sahiplerine verildi.

Kadınlar 50 kilometre toplu çıkış klasikte ilk 3'e giren İsveçli Ebba Andersson, Norveçli Heidi Weng ve İsviçreli Nadja Kaelin ile erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasikte dereceye giren Norveçli sporcular Johannes Hoesflot Klaebo, Martin Loewstroem Nyenget ve Emil Iversen'e madalyaları takdim edildi.

2030'un ev sahibi Fransa, olimpiyat bayrağını teslim aldı

2030 Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Fransa, IOC Başkanı Coventry'nin de katıldığı törenle olimpiyat bayrağını devraldı.

Devir teslim töreni, Fransa bayrağının milli marş eşliğinde göndere çekilmesiyle tamamlandı.

IOC Başkanı Coventry'nin organizasyonun başarıyla gerçekleştiğini belirterek teşekkür ettiği konuşmasının ardından Milano ve Cortina kentlerinde sembolik olarak olimpiyat ateşleri söndürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de Tunca Köprüsü taşkın riski nedeniyle trafiğe kapatıldı
İstanbul Valiliği, "İstanbul'da kuduz vakalarında patlama" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi
Bakan Gürlek'ten Yalova'da baba ile 14 aylık kızının darbedildiği olaya ilişkin açıklama: Şüpheli şahıs tutuklanmıştır
Esenler Dörtyol Meydanı ramazan ayı için ışıklandırıldı
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle "taşımalı" eğitime ara verildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sona erdi

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Norveç, liderliğini sürdürdü

Milli sporcular, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda derece elde edemedi

Milli sporcular, alp disiplini, kısa kulvar sürat pateni ve kayakla atlamada mücadele edecek

Milli sporcular, alp disiplini, kısa kulvar sürat pateni ve kayakla atlamada mücadele edecek
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda madalyalar sahiplerini buldu

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda madalyalar sahiplerini buldu
Milli kayakçı Muhammed Ali Bedir, olimpiyatlarda kural ihlali yaptığı öne sürülen ülkelere tepkili

Milli kayakçı Muhammed Ali Bedir, olimpiyatlarda kural ihlali yaptığı öne sürülen ülkelere tepkili
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet