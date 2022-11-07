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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Katar

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar Milli Futbol Takımı, turnuvada ilk kez mücadele edecek.

Emre Doğan   | 07.11.2022
2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Katar

İstanbul

Hollanda, Senegal ve Ekvador ile A Grubu'nda yer alan Katar'ın Dünya Kupası öncesi form grafiği, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Ev sahibinin form grafiği

Dünya Kupası'na ev sahibi kontenjanından katılma hakkı kazanan Katar, İspanyol teknik adam Felix Sanchez yönetiminde turnuvada başarılı olmayı hedefliyor.

Antrenörlük kariyerine Barcelona'daki La Masia Akademisi'nde başlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2006'da Katar'daki Aspire Akademi'de görev yapmaya başladı. Katar'da 19 Yaş Altı ve 23 Yaş Altı takımlarında da teknik direktörlük görevi üstlenen Felix Sanchez, 2017'da A takımın başına geçti.

Asya ekibi, UEFA'nın daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda yer alan Sırbistan, Portekiz, İrlanda, Lüksemburg ve Azerbaycan ile hazırlık maçları oynadı. Katar, tümü 2021'de yapılan ve gruptaki puan durumunu etkilemeyen bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

İlk kez davet edildiği 2021 CONCACAF Gold Cup'ta yarı final oynayan Katar, 2021 FIFA Arap Kupası'nda ise üçüncü oldu.

Öne çıkan oyuncuları

Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda en önemli kozu, 26 yaşındaki santrfor Almoez Ali olacak.

Ülkesinin Al-Duhail takımında forma giyen Ali, 2016'dan bu yana görev yaptığı milli takımda toplam 40 gole imza attı.

Almoez Ali, ülkesinin yarı final oynama başarısı gösterdiği 2021 CONCACAF Gold Cup'ta attığı 4 golle en skorer oyuncu olmayı başardı. 26 yaşındaki santrfor, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da gol yollarında etkili performans göstermeye çalışacak.

Katar, Almoez Ali'nin yanı sıra kaptan Hassan Al-Haydos ve Akram Afif ile organizasyonda başarı kovalayacak.

Maç takvimi

Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

20 Kasım Pazar:

19.00 Katar-Ekvador (Al Bayt Stadı-Al Khor)

25 Kasım Cuma:

16.00 Katar-Senegal (Al Thumama Stadı-Doha)

29 Kasım Salı:

18.00 Hollanda-Katar (Al Bayt Stadı-Al Khor)

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