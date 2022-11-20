2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı
İstanbul
2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı.
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