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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atletizmde kadınlar 100 metrede Zübeyde Süpürgeci finale çıktı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın sekizinci gününde atletizmde kadınlar 100 metre T54 kategorisinde Zübeyde Süpürgeci finale yükseldi.

Erkan Tiryaki   | 01.09.2021
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atletizmde kadınlar 100 metrede Zübeyde Süpürgeci finale çıktı

Ankara

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen yarışta Zübeyde, elemede ilk seride yarıştı.

Serisinde 16.63'lük derecesiyle 3. sırayı elde eden milli sporcu, ilk 3'e girdiği için diğer serinin sonucunu beklemeden adını finale yazdırdı.

Zübeyde Süpürgeci'nin yer alacağı final TSİ 14.46'da başlayacak.

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