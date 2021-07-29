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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Çin genel madalya sıralamasında zirvede

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 6. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında ilk basamağa çıktı.

Emrah Oktay   | 29.07.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Çin genel madalya sıralamasında zirvede

İstanbul

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 6. günündeki madalya müsabakaları sona erdi. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda gün sonunda 15 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalyası bulunan Çin, genel madalya sıralamasında zirveye yükseldi.

İlk sırayı Çin'e kaptıran ev sahibi Japonya, 15 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalyayla ikinci sırada bulundu. 14 altın, 14 gümüş ve 10 bronz madalyası bulunan ABD, üçüncü sırada yer aldı.

Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 56. sırada bulunuyor.

Tokyo 2020'de 6. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1. Çin157931
2.Japonya154625
3. ABD14141038
4. Rusya Olimpiyat Komitesi811928
5.Avustralya821020
6. Büyük Britanya57618
7. Güney Kore43512
8. Fransa35311
9. Almanya33713
10. İtalya271019
56. Türkiye--22


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