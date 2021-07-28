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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları madalya sıralamasında zirve Japonya'nın

Oyunların beşinci gününde Japonya madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu.

Erkan Tiryaki   | 28.07.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları madalya sıralamasında zirve Japonya'nın Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda beşinci günü tamamlanırken ev sahibi Japonya, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.

Başkent Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun beşinci gün mücadelesinin ardından Japonya 13 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı.

Çin 12 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalyayla ikinci sırada bulunurken, ABD 11 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla beşinci günü üçüncü sırada tamamladı.

Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 54. sırada bulunuyor.



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