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Türkiye-İtalya maçının ardından Roma Olimpiyat Stadı
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış seremonisi yapıldı.

Barış Seçkin   | 11.06.2021
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Roma

Türkiye – İtalya

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A grubu ilk maçında, A Milli Takım ile İtalya milli takımı Roma şehrindeki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Turnuvanın açılış maçı olması nedeniyle karşılaşma öncesinde seremoni düzenlendi. ( Ahmet İzgi - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bir yıl ertelemeli düzenlenen EURO 2020'nin Türkiye ile İtalya arasında oynanan ilk maçı öncesi Roma Olimpiyat Stadı'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Şampiyonanın açılış şovu, 1960'tan bugüne kadar oynanan Avrupa şampiyonalarından görüntüler stat skorbordlarına yansıtılması ve eski İtalyan milli futbolcular Alessandro Nesta'nın Francesco Totti'ye futbol topunu vermesiyle başladı.

İtalyan Polis Bandosu'nun müzik dinletisiyle devam eden gösteride, eşzamanlı olarak stat çatısından davulcular iple sarkıtılarak şov yaptı.

Organizasyonda, İtalyanların dünyaca ünlü tenoru Andrea Bocelli de sahne aldı. Bocelli, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ünlü bestesi "Nessun Dorma" aryasını seslendirdi.

Boccelli'nin performansı sırasında yapılan havai fişek ve ışık gösterileri de ilgiyle izlendi.

Daha sonra Hollandalı DJ Martin Garrix'e ait, U2 ikilisi Bono ve The Edge'in de yer aldığı "We are the People" isimli parçanın çalınmasıyla açılış etkinliği son buldu.

İki takımın da resmi şarkıları çalındı

Karşılaşma ve açılış şovu öncesinde iki takım da ısınırken, ev sahibi statüsünde olması sebebiyle önce Mustafa Sandal'ın A Milli Futbol Takımı'na destek için hazırladığı özel şarkısı çalındı. Türk taraftarların Sandal'ın şarkısına coşkuyla eşlik ettiği görüldü.

Daha sonra da İtalyan rock grubu Negramaro'nun İtalya Milli Takımı için hazırladığı "Un amore cosi grande" isimli şarkısı statta çalınırken, İtalyanlar da kendi şarkılarına eşlik etti.


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