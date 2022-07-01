19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş altın madalya kazandı
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda altın madalya elde etti.
Oran
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda Karadağlı Bojana Gojkovic ile karşılaştı.
Rakibini yenmeyi başaran ay-yıldızlı boksör, altın madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.