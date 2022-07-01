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19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş altın madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda altın madalya elde etti.

Muhammed Boztepe   | 01.07.2022
19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş altın madalya kazandı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Oran

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda Karadağlı Bojana Gojkovic ile karşılaştı.

Rakibini yenmeyi başaran ay-yıldızlı boksör, altın madalya kazandı.

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