Zürih'te "Türkiye Cumhuriyeti 100. Yıl Konseri" düzenlendi
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu ve Bern Büyükelçiliği tarafından "Türkiye Cumhuriyeti 100. Yıl Konseri" düzenlendi.
Zürih
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Zürih'teki Tonhalle konser salonunda Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun ve Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy ev sahipliğinde düzenlenen konsere, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, yabancı diplomatlar, Zürih'teki uluslararası kuruluşların temsilcileri, Türk vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.
Konser, İstiklal Marşı ve İsviçre milli marşının okunmasıyla başladı.
Büyükelçi Acarsoy, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in birinci asrının kutlamalarının onurunu yaşadıklarını belirtti.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir millet sanattan ve sanatçıdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz." sözünü hatırlatan Acarsoy, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü bir sanat etkinliğiyle kutlamanın önemine işaret etti.
Acarsoy, "Bu konserin düzenlenmesinde ermeği geçen Zürih Başkonsolosluğuna ve katkıda bulunan sponsorlara teşekkür ediyorum. Şanlı Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum." dedi.
Başkonsolos Uygun da "Bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, toplumun tüm kesimlerinin fedakarlığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünü Zürih'in müstesna salonlarından Tonhalle'de kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.
Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken öz güvenle geleceğe baktıklarını belirten Uygun,"Cumhuriyet'imizin 100. kuruluşuna yakışır bir şekilde müziğin evrensel gücüne inanarak Howard Griffiths yönetiminde, piyanist Can Çakmur'un katılımıyla İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın vereceği yıl dönümü konseri ile kutlamalarımızı taçlandırdık. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Uygun, davete icabet eden yabancı konuklar için Almanca selamlama konuşması yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.