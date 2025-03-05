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Dünya

Zelenskiy, savaşı sona erdirme yönündeki planın yakın gelecekte hazır olacağını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme planının üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Yakın gelecekte hazır olacak." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Zelenskiy, savaşı sona erdirme yönündeki planın yakın gelecekte hazır olacağını belirtti

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Geçen hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya ilişkin Golob'a bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Adil ve sürdürülebilir bir barışı sağlamak için ilk adımların atılacağı bir plan hazırlıyoruz. Üzerinde hızla çalışıyoruz. Yakın gelecekte hazır olacak. Avrupa'nın, savaşı sona erdirme ve güvenliği garanti altına almak konusunda ortak bir vizyonu var. (Plan) Ukrayna ve ABD ile birlikte gelecekteki müzakerelerin masasında olmalı."

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