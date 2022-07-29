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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev ve bazı şehirlere füzeli saldırı yaptığını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev, Kropıvnıtski, Mıkolayiv ve Donbas’a füzeli saldırıda bulunduğunu bildirdi.

Ekip   | 29.07.2022
Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev ve bazı şehirlere füzeli saldırı yaptığını söyledi Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından gün içerisinde ülkesinde Rus ordusunun yaptığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sadece günün ilk yarısında Kiev’e dört defa hava saldırısı uyarısı yapıldığını belirten Zelenskiy, “Rus ordusu Kiev ve Kropıvnıtski’ye füzeli saldırı yaptı, Mıkolayiv’i vurdu, Donbas’ta stratejik olarak anlamsız ve acımasız bir dizi saldırıya devam etti.” ifadelerini kullandı.

Rus saldırılarını “terör” olarak nitelendiren Zelenskiy, ABD senatosunun Rusya’yı terörizmin devlet sponsoru olarak belirleyen kararı oylamasından dolayı şükranlarını bildirdi.

Zelenskiy, “Ukrayna'da bugün veya 24 Şubat'tan sonra herhangi bir gün, dünyada hiç kimsenin terörizme Rusya'dan daha fazla yatırım yapmadığını görebilirsiniz. Bunun gerçekten küresel düzeyde yasal bir cevaba ihtiyacı var. Böyle bir tepkinin ABD’de gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok.” diye konuştu.

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