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Dünya

Zelenskiy: Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa projesinin kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamayacağını belirtti.

Nazir Aliyev Tayfur   | 11.06.2022
Zelenskiy: Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile başkent Kiev'de görüştü.

İkili, görüşmelerin ardından basına açıklamada bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyeliği sürecine değinerek, "Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz." dedi.

Von der Leyen'in liderliğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Yakın gelecekte, Ukrayna ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerimizin yeni bir düzeyde sizinle iletişim kuracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Von der Leyen, daha önce de 8 Nisan'da Kiev'e giderek Zelenskiy ile görüşmüştü.

​​​​​​​AB Komisyonunun Ukrayna'nın üyelik başvurusuyla ilgili değerlendirmesini 17 Haziran'da açıklaması bekleniyor.

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