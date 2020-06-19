'Yüzüklerin Efendisi' filminde Bilbo Baggins'i canlandıran Sir Ian Holm hayatını kaybetti
"Yüzüklerin Efendisi" filminde Bilbo Baggins karakterini canlandıran İngiliz aktör Sir Ian Holm 88 yaşında hayatını kaybetti.
Ankara
"Yüzüklerin Efendisi" filminde Bilbo Baggins karakterini canlandıran İngiliz aktör Sir Ian Holm hayatını kaybetti.
BBC'nin haberine göre, temsilcisi, Holm'un bu sabah 88 yaşında yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Holm'un yaşamını yitirdiği sırada Parkinson'a bağlı rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
Sir Ian Holm, Bilbo Baggins'in yanı sıra "Ateş Arabaları" filmindeki antrenör Sam Mussabini, "Beşinci Element"teki Cornelius ve "Yaratık" filmindeki Ash rolleriyle üne kavuşmuştu.
Beyaz perdeden önce tiyatro sahnesine çıkan Holm, Kral Lear gibi İngiliz yazar Shakespeare'in oyunlarında gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.