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Dünya

Yunanistan'ın "S-300 provokasyonuna" ilişkin görüntüler NATO'ya gönderilecek

Milli Savunma Bakanlığının, Yunanistan'ın, Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenildi.

Sarp Özer   | 31.08.2022
Yunanistan'ın "S-300 provokasyonuna" ilişkin görüntüler NATO'ya gönderilecek

Ankara

Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atıldı.

Yunan askeri yetkilileri ise NATO Angajman Kuralları'nda "düşmanca hareket" olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkar yolunu seçti.

Alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, Yunan yetkililerinin inkarı üzerine harekete geçti.

Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan söz konusu tacizle ilgili radar görüntüleri alındı. Görüntülerin NATO Genel Sekreterliği başta olmak üzere İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da söz konusu tacize ilişkin, "Sürekli gerginliği artırmaya çalışan komşumuzun bu yaptığının görülmesi lazım anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık bu kadar pervasızlık kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

Yunanistan'ın ihlalleri

Öte yandan Yunanistan'ın Türk hava sahası ve karasularına yönelik tacizleri devam ediyor.

Sene başından bugüne kadar Yunanistan'a ait savaş uçakları Türk hava sahasını 256 defa ihlal ederken, Türk jetlerine yönelik 158 tacizde bulundu.

Yunanistan sahil güvenlik botları da Türk karasularını 33 defa ihlal etti.

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