Dolar
18.24
Euro
18.06
Altın
1,698.15
ETH/USDT
1,534.00
BTC/USDT
18,833.00
BIST 100
3,397.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Apostolakis: Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye almalıyız

Tevfik Durul   | 07.09.2022
Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Apostolakis: Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye almalıyız

Atina

Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) iktidarı döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya yönelik uyarılarını "ciddiye almaları gerektiğini" vurgulayarak, "Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder." dedi.

Apostolakis, SKAI TV'de konuk olduğu bir programda, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde tekrar tırmanan tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın "Oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz." mesajı verdiğine dikkati çeken Apostolakis, "Şunu iyi bilmeliyiz ki, bu söylenenleri ciddiye almamız gerek. Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' derken, Türkiye'nin istediği şekilde, Ege'nin paylaşılmasına iyilikle razı olmamamız halinde, bunu muhtemelen zorla yaptıracağı tehdidinde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Apostolakis, sessiz kalmamaları gerektiğini ancak Türkiye'nin bu aşamada tansiyonu Yunanistan'ın tırmandırmasını istiyor olabileceğini öne sürerek bu nedenle de ülkesinin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Atina'nın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini daha net mesajlarla ortaya koyması gerektiğini savunan Apostolakis, "Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İklim değişikliğinin yol açtığı orman yangınları hava kalitesini düşürecek
Avukatların yargılandığı DHKP/C davasına devam edildi
Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan'a kimlikle seyahat protokolüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırmasını bekliyoruz

Benzer haberler

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Apostolakis: Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye almalıyız

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Apostolakis: Erdoğan'ın söylemlerini ciddiye almalıyız

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Türkiye ve Yunanistan birbirine saygı duymalı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet