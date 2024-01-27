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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Derya Gülnaz Özcan  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Atina

Eleftheria (Özgürlük) Parkı'nda bir araya gelen eylemciler İsrail'in Atina Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Önce ABD'nin Atina Büyükelçiliği önünden geçen eylemciler İngilizce sloganlar atarak, İsrail'e verilen desteğin sona erdirilmesini talep etti.

Yürüyüş boyunca Atina sokaklarında "Filistin"e Özgürlük" sloganları yankılandı.

"Adalet olmadan çözüm olmaz" sloganı da atan eylemciler özgür bir Filistin devleti kurulmasının çözüm için şart olduğunu vurguladı.

Eylemciler İsrail'den Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmasını istedi ve dünya halklarını tarihin doğru yanında durarak, Filistin'e destek vermeye davet etti.

Gösteriye katılan Yunanistan Müslümanlar Derneği Başkanı Naim el Gadur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dün İsrail aleyhine verilen tedbir kararını değerlendirdi.

Filistin'e yönelik saldırıların henüz bitmemiş olması nedeniyle dünkü kararın Filistin'i destekleyenleri çok da fazla mutlu edemediğini belirten Gadur, "En azından tarihte ilk kez İsrail Devleti, kendisinin hukukun üzerinde olmadığını görmüş oldu." dedi.

UAD'den çıkan kararın bir başlangıç olduğunu vurgulayan Gadur, "Şimdi Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne gitme, birlik olarak İsrail'i durdurma zamanı geldi." diye konuştu.

Ailesinin büyük bir kısmı hala Gazze'de olan Filistinli Hasan Mühendis ise şunları söyledi:

"İsrailliler Gazze'de çocuklarımızı topladı, darbetti. İsrail, Filistinlilere güvenli yerlere gitmelerini söylüyor ancak güvenli bir yer yok. Oğlumu aldılar. Oğlum 16 yaşında. Onu alıp götürdüler ve şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Özgür dünyadan özgürlüğümüzü kazanıp kendi devletimizi kurmamız için bize destek vermesini istiyoruz."

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