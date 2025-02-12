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Dünya

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Yamurgi Adası'nda olağanüstü hal ilan etti

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin kararıyla Yamurgi Adası'nda olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Yamurgi Adası'nda olağanüstü hal ilan etti

Satorini

Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Ege'de son günlerdeki yoğun sismik hareketlilikten etkilenen Yamurgi'de olağanüstü hal uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan, Doğal Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Efthimios Lekkas yerel basına yaptığı açıklamada, şu ana kadar yaşanan depremler arasında en büyük ve en etkili olanın hangisi olduğunun net şekilde belirlenemediğini ifade etti.

Depremlerin yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Lekkas, sismik hareketliliğin gelecek haftalarda da sürebileceğini belirtti.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yoğun sismik hareketlilik nedeniyle Santorini'de de 7 Şubat - 1 Mart tarihlerinde olağanüstü hal ilan edilmesine karar vermişti.

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