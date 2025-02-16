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Dünya

Yunanistan, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle 4 adada eğitime bir hafta daha ara verdi

Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adada bulunan okullarda eğitime bir hafta daha ara verilmesine karar verdi.

Derya Gülnaz Özcan  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Yunanistan, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle 4 adada eğitime bir hafta daha ara verdi

Atina

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.

Sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu 4 adada, geçen 2 hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti.

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