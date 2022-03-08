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Dünya

Yunanistan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşecek

Tevfik Durul, Derya Gülnaz Özcan   | 08.03.2022
Yunanistan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşecek

Atina

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geleceğini bildirdi.

İkonomu, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında konuştu.

Miçotakis’in 13 Mart’ta Fener Rum Patrikhanesi’nde bir ayine katılmak üzere İstanbul’a gelerek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini belirten İkonomu, bu görüşmenin ardından Miçotakis’in Erdoğan ile yemekte bir araya geleceğini ifade etti.

İkonomu, Türkiye ve Yunanistan’ın tüm anlaşmazlıklara rağmen bir dizi ortak sorunla da karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, “Sorunlara, çözüm getirme mantığı ile yaklaşılmalı, sorunlara yenilerini ekleme mantığıyla değil.” dedi.

Miçotakis’in Erdoğan ile görüşmeye her zaman açık olduğunu dile getiren İkonomu, “Başbakan (Miçotakis), söyleme değil öze odaklanarak, yanılsamalar olmadan ve tabii ki Yunanistan’ın uluslararası hukuka dayalı net ve sabit tezlerinden sapmadan, pozitif bir ruh hali ile Türkiye Cumhurbaşkanı ile buluşacak.” diye konuştu.

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