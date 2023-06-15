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Dünya

Yunanistan açıklarında yaşanan göçmen faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, şu ana kadar 79 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen göçmen faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Ayhan Mehmet  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Yunanistan açıklarında yaşanan göçmen faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Gümülcine

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT, gözaltına alınan dokuz kişinin Mısır vatandaşı olduğunu duyurdu.

Mısırlıların suç örgütü kurmak ve yasa dışı göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlandığı belirtilirken, teknenin kaptanının ise hayatını kaybedenler arasında olduğu kaydedildi.

Haberde, teknenin Mısır'dan yola çıktığı, Libya’nın doğusundaki Tobruk bölgesinde bir süre durduktan sonra İtalya'ya doğru hareket ettiği belirtildi.

Teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun bulunduğu iddia edilmişti.

Save The Children isimli Sivil Toplum Kuruluşu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dün alabora olan teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun mahsur kalmış olabileceğine dair görgü tanıklarının ifadelerinin olduğunu belirtmişti.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde de teknedekilerden bir hastanın, teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuk olduğunu söylediği aktarılmıştı.

Göç ve İltica Bakanlığından alınan bilgiye göre, kurtarılan 104 kişi arasında 8 refakatsiz çocuk bulunuyor.

Facia ile ilgili düzenlenen gösteride arbede yaşandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 79 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçmen teknesi faciası nedeniyle düzenlenen protesto gösterisinde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

"Sınırları açın" ve "Sisteminiz öldürüyor" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride, olayla ilgili Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikaları sorumlu tutuldu.

Göstericilerden ayrılan yüzleri maskeli bir grup polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Polis ise göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak karşılık verdi.

Çıkan olaylarda bir kişi göz altına alındı.

Dün, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda, 79 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Yunan Sahil Güvenliği kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyor.

Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

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