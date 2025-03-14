Yeni Zelanda'da hükümet, cami saldırılarının mağdurlarına tanınan imtiyazları askıya alıyor
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırılarında ağır yaralanan Temel Ataçocuğu, Başbakan Christopher Luxon hükümetinin mağdurlara tanınan imtiyazları, yardımları ve çalışmaları askıya almaya başladığını söyledi.
Ankara
Dönemin Başbakanı Jacinda Ardern'in ifadesiyle "ülkenin en karanlık günlerinden biri" olarak tarihe geçen ve 51 kişinin hayatını kaybetmesine, 49 kişinin yaralanmasına yol açan Nur ve Linwood Camisi saldırılarının üzerinden 6 yıl geçti.
Terörist Brenton Tarrant'ın düzenlediği saldırıların mağdurları, olaydan 6 yıl sonra yaralarını sarmaya çalışırken Luxon liderliğindeki koalisyon hükümetinin, kendilerine sağlanan imtiyazları sonlandırmaya yönelik adımları nedeniyle endişeli.
"Röntgenimde ve vücudumun her yerinde görebiliyorsunuz o kurşun parçalarını"
Tarrant'ın silahından çıkan 9 kurşunun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle ağır yaralanan ve 20'den fazla ameliyat geçiren Temel Ataçocuğu, saldırıyı ve ardından geçen yılları AA muhabirine anlattı.
Hissiyat kaybı nedeniyle sol kolunu eskisi gibi kullanamadığını belirten Ataçocuğu, kurşun parçalarından bazılarının hala vücudunda bulunduğunu söyledi.
Ataçocuğu, "Benim röntgenimde ve vücudumun her yerinde görebiliyorsunuz o kurşun parçalarını." dedi.
Travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konulduğunu anlatan Ataçocuğu, sürekli antidepresan kullanmak zorunda olduğunu, vücudundaki kurşun parçaları ve kemik hasarları nedeniyle soğuk havaların kendisi için zor geçtiğini ve bunun ağrılara yol açtığını belirtti.
Ataçocuğu, saldırı anında yaşadığı travmaları tetiklendiği için ülkedeki camilere gidemediğini söyleyerek, "Sürekli silah sesleri kulağıma geliyor. Kolay değil o yaşadığım an yani o kan kokusu, barut kokusu, korkunun kokusu, ölümün kokusu kolay değil." ifadelerini kullandı.
Mağdurların yararlandığı çalışmalar askıya alınıyor
Mevcut hükümetin, dönemin Başbakanı Ardern tarafından saldırının mağdurlarına sağlanan yardımları sonlandıracak adımlar attığını belirten Ataçocuğu, "Yeni Zelanda hükümeti ve koalisyon ortakları, bu konuda bizim lehimize olan çalışmaları maalesef yürütmüyor. Sonuç itibarıyla da eski hükümet yani İşçi Partisinin sağlamış olduğu bizim için kazanımlar, maalesef bu hükümet tarafından askıya alınmış durumda." diye konuştu.
Ataçocuğu, hükümetin, saldırıya ilişkin hazırlanan ve Aralık 2020'de kamuoyuna sunulan 792 sayfalık Kraliyet Soruşturma Komisyonu raporunda öngörülen bazı iyileştirmeleri durduracağını söyledi.
Hükümetin yeni silahlanma yasası üzerinde çalıştığını vurgulayan Ataçocuğu, "Tekrar yumuşatılması ve kolay bir şekilde yarı otomatik silahların tekrar satılabilmesi ya da sahiplenilebilmesinin önünü açmak için bir teklifte bulunmuştu. Bu da yeni hükümetin bizi pek fazla desteklemediğini gösteriyor." dedi.
"'Zaman en iyi ilaç' deriz ancak izler hep kalır"
Saldırı sırasında camide bulunan Sardar Faisal Abbas da olayın psikolojik etkilerinin derin olduğunu kaydederek, uzun süre boyunca diğer mağdurlara destek olmayı ve topluma katkı sağlamayı önceliği haline getirdiğini anlattı.
Abbas, "'Zaman en iyi ilaç' deriz ancak izler hep kalır. Topluluk olarak çok yol katettik." dedi.
Saldırıların yaşandığı dönemde Pakistan Canterbury Derneğinin Genel Sekreteri olduğunu dile getiren Abbas, saldırı sonrası mağdurlar için bilgi paylaşımı, bağışların dağıtımı ve psikolojik destek gibi çalışmalarda bulunduklarını belirtti.
Abbas, Christchurch'teki Pakistan topluluğunun, hayatını kaybedenleri anmak için 23 Mart'ta iftar programı düzenleyeceğini ve bu etkinliğin dayanışma açısından önemli bir fırsat olacağını vurguladı.
Yeni Zelanda'da İslam karşıtı terör saldırısı
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan tarafından cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.
Saldırıyı gerçekleştirmek için Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde kiraladığı eve yerleşen ve buradaki poligonlarda atış talimi yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı terörist Tarrant, Christchurch şehrindeki iki camide namaz kılan Müslümanlara otomatik silahlarla saldırmıştı.
Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk vatandaşı 49 kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı sosyal medya hesabından canlı yayımlayan ve "beyaz ırkın üstünlüğünü" savunan aşırı sağcı terörist, saldırıdan hemen sonra polis tarafından yakalanmıştı.
Tarrant, 2020'de çıktığı Christchurch Yüksek Mahkemesinde 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve bir terör suçundan hüküm giyerek şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.