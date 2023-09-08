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Dünya

Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeynep Katre Oran  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.

Yerin 89,8 kilometre altında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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