Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.
Yerin 89,8 kilometre altında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.